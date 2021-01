HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 29-12-20

ASSOCIACIÓ VACUNOLOGÍA.DR FERNANDO MORAGA-LLOP .VICEPRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE VACUNOLOGÍA NO ÉS PARTIDARI DE LA VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA .

A partir de QUE TEMPERATURA TENIM FEBRE ? APRÈN A LLEGIR CORRECTAMENT UN TERMÒMETRE.GUILLERMO BAGUERIA. FARMACÈUTIC MEMBRE DEL COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

ELS CASOS DE NENS AMB COVID-19 HA PUJAT DE L'1 Al 12% DEL TOTAL EN LA SEGONA ONA, PERÒ LA SEVA EVOLUCIÓ ÉS BONA. DOCTORA CRISTINA CALVO,PNEUMÒLOGA I PEDIATRA DEL SEPAR. ( SOCIETAT EPAÑOLA DE PNEUMOLOGIA)

CARTES ANÒNIMES PER FER COMPANYA Als PERSONIS INGRESSADES PER NADAL.MARA LÓPEZ ,MEMBRE DEL PROJECTE FAMÍLIA INVISIBLE.

EL CORONAVIRUS EMMUDEIXEN ELS TABLAOS FLAMENCS JA NO AGUANTEN MÉS. A punt DE DESAPARÈIXER. MARIA ROSA PÉREZ ,DIRECTORA DE L'ASSOCIACIÓ TABLAOS FLAMENCS.

LIBRO "EL ÚLTIMO ARBOL DEL PARAISO. ENMA LIRA ( ESPASA)

