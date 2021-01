HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 4-1-21

12.3OH ÚLTIMA HORA COVID. .DR URBIZTONDO, CAP SERVEI MEDICINA PREVENTIVA DEL DEPARTAMENT DE SALUT. RASTREADORS, VACUNA.

12.45H" SERIA DESITJABLE QUE LA VACUNA NO HAGUÉS DE SER OBLIGATORIA". CAL DONAR MÉS INFORMACIÓ I FER MÉS PEDAGOGIA PER EVITAR IMPOSAR LA VACUNA.

NÚRIA TERRIBAS, EXPERTA EN BIOÈTICA I VICEPRESIDENTA DEL COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA I DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ VÍCTOR GRIFOLS.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 4-1-21

13.1OH FACUA. ¿ QUÉ RECIBOS SUBIRAN ESTE NUEVO AÑO 2021?

13.30H LES PENSIONS PUJEN EL 2021, PERÒ S'ALLARGA LA VIDA LABORAL PER FER-LES SOSTENIBLES .

CONCEPCIÓ PATXOT ,PROFESSORA DEL DEPARTAMENT D' ECONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I INVESTIGADORA DE L'INSTITUT DE RECERCA BEAT.

13.50H Anàlisis econòmic de 2021 . Gonzalo Bernardos. Professor economia UB

