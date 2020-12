HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DIMECRES 23-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19. METGES I EXPERTS VEUEN INSUFICIENTS LES NOVES MESURES; L'EFEVTE NADAL POT SER IRREPARABLE. TINDREM UNA TERCERA ONADA MOLT COMPLICADA.HOSPITAL DEL MAR.INFECTÓLEG .ROBERT GUERRI COORDINADOR DE L'UNITAT COVID HOSPITAL DEL MAR.

12.45H Conseqüencies d 'unes festes de Nadal en pandèmia. Capacitat de adaptació. l'Ona Gomis presidenta de l'associació catalana de psicologia general sanitària.del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 23-12-20

13.10H ES DISPAREN LES CITES PER FER-SE TESTOS RÀPIDS EN LABORATORIS PRIVATS ABANS DE NADAL.ELS EXPERTS INSISTEIXEN QUE AQUESTES PROVESNO TENEN PROU SENSIBILITAT SI LA CÀRREGA VIRAL ES BAIXA .ADN INSTITUT KEYVANE TORABI. GENETISTA.

13.30H EL SECTOR PIROTÉCNICO LLAMA A LOS CUIDADANOS A HACER UN USO RESPONSABLE DE ARTICULOS DE PIROTECNIA PARA CELEBRAR UNA FIESTAS NAVIDEÑAS FAMIIARES SIN INCIDENCIAS .Josep María Vilardell portaveu del sector pirotècnic, president d'ACFAE

13.45h EL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYA ,EN COL.LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT ,ENGEGA UNA CAMPANYA PERQUÈ LES PERSONES GRANS DEL PROGRAMA VINVLES BCN,ADOPTIN GATS .Anna Ortonoves i Gil

Cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals i responsable del CAACB

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.