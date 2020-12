HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 18 -12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19 . DADES I NOVES MESURES .ELS PATRONS DE CONTACTES SOCIALS I MOBILITAT VAN CANVIAR DESPRÉS DE L'ESTAT D'ALARMA. COM ENS HEM DE RELACIONAR AQUEST DIES DE FESTES?.FREDERIC BARTOMEUS .BIÓLEG DEL CSIC

12.45H QUINA RELACIÓ EXISTEIX ENTRE EL DIOXID DE CARBONI I LA TRANSMISIO DE LA COVID-19.COM FEM SERVIR UN MEDIDOR DE CUALITAT DE AIRE A

CASA ? MARÍA CRUZ MINGULLÓN ,INVESTIGADORA DE IDAEA. GRAVAR A LES 10H

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 18-12-20

13.10H AQUEST CAP DE SETMANA SERÀ DE COMPRES DE CARA AL NADAL.MERCABARNA CONFÍA EN ELS ÀPATS FAMILIARS PER SALVAR EL NADAL . (GRAVADA)

13.30H ESTUDI DE LA OCU. MARISC PERILLOS PER A LA SALUT EN ALGUNS SÚPERS A POCS DIES DE NADAL.MANUEL VIVAS PORTAVEU DE OCU

13.45 EL CIRC RALUY LEGACY ESTRENA TEMPORADA AVUI A LES 20 HORES AL PORT VELL.

