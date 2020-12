HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 16-12-22

12.30H ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19.LES DADES EMPITJOREN.CLARA PRATS ,INVESTIGADORA DE LA UPC

12.45H CAMPANYA PER EL BON ÚS DE LA MASCARETA DEL COL.LEGI DE FARMACÈUTICS.L'OBJECTIU ÉS ACLARIR DUBTES, DESPRÈS DE 7 MESOS DE PANDÈMIA,PER QUE ENCARE HI HAN.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 16-12-22

13.10H ELS NENS HIPER REGALATS D'AVUI SERAN ELS ADOLESCENTS DISRUPTIUS DE DEMÀ.JORDI ROYO DIRECTOR CLÍNICD'AMALGAMA, ENTITAT DEDICADA A L 'ATENCIÓ TERAPÈUTICA I EDUCATIVA PER ADOLESCENTS I JOVES I LES SEVES FAMÍLIES.

13.30H LES LLIBRERIES ESPEREN RECUPERAR MERCAT AQUESTES FESTES DE NADAL

13.45H CUÁLES SON LAS PREGUNTAS QUE MÁS SE FALLAN EN LOS TEST DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN DURANTE ÉSTE 2020? .JULIO CAPÓN, CONSULTOR DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD VIAL.

