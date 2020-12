HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. 15-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. EL BIOCOM-SC AVISA QUE ÈS ARRISCAT DESESCALAR EL CAP DE SETMANA.EXPERT EN ANÀLISI DE DADES COVID,DANIEL LÓPEZ CODINA ."EL CONTEXT ÉS DE CERTA ESTABILITAT AMB AMENACES DE CREIXEMENT"

12.45H DECOBREIXEN UN NOU TRACTAMENT QUE ACCELERA LA CURACIÓ DE PACIENTS GREUS DE CORONAVIRUS.ESTUDI INTERNACIONAL EN QUE HA PARTICIPAT ENTRE D'ALTRES L 'HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL. ROGER PAREDES,CAP CLÍNIC DEL SERVEI DE MALALTIES INFECCIOSES DEL HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 15-12-20

13.10H ; PLÀ DE LES RESIDÈNCIES PER NADAL; 7 DIES D'AÏLLAMENT PER ALS AVIS QUE VISITIN LA FAMÍLIA. HE VIST DECLARACIONS DE INSERT VICENTE DE LA UNIÓ DE PETITES I MITJANES REDIDÈNCIES ( UPIMIR).DOCTOR.BOTELLA.

13.30H 500 INFERMERES VACUNARAN LA POBLACIÒ CATALANA CONTRA LA COVID EN LA ORINERA ETAPA.PORTAVEU COL.LEGI INFERMERES.

13.45H ELS CINEMES CATALANS ACABARAN L'ANY AMB UNA BAIXADA DE PÚBLIC D'UN 70 %.PILAR SIERRA DIRECTORA DEL GREMI DE CINEMES DE CATALUNYA.

