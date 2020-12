HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 14-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19. PRESIDENTE DE LA SOCIETAT ESPAÑOLA DE VIROLOGIA." ÉS RAONABLE PENSAR QUE LA SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA SERÀ FAVORABLE JUST DESPRÉS DE L'ESTIU.ALBERT BOSCH. "LES VACUNES ÓN SEGURES ,ARA VEUREM QUINA ÉS LA MÉS EFICIENT"

12.45H EL CONFINAMENT DE CAP DE SETMANA PASSA A SER COMARCAL . CATALUNYA PASA A LA FASE 1,5. QUINS CANVIS HI HAURAN AQUEST PROPES DIES. SERGI DELGADO, PORTAVEU DE PROTECCIÓ CIVVIL ENS HO EXPLICA

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 14-12-20

13.10H ET PODEN REBUTJAR A UNA FEINA SI NO ET VOLS VACUNAR DE COVID? EXPERT EN DRET LABORAL PERE VIDAL.

13.30H ELS CENTRES OMERCIALS REOBREN AVUI A CATALUNYA DESPRÈS DE UN MES I MIG TANCAT. PARLEM AMB EL PRESIDENT DE ASOCACIÓN DE CENTROS COMERCIALES.

13.45H EL JAMÓN EL PRODUCTO ESTRELLA DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. CÓMO CORTAR BIEN EL JAMÓN?. JUAN VICENTE DELGADO, EXPERTO CORTADOR.

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.