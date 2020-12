HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 11 DE DESEMBRE DE 2020

12.30H ASOCIACIÓN VACUNAS .ALERGIAS.Dr. Fernando Moraga, Vicepresidente de la AEV. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA.ALERGIAS .CÓMO ESTÁN FUNCIONANDO LAS PRIMERAS DOSIS.

12.45H MASCARILLA Y DEPORTES . FER ESPORT AMB MASCARETA BAIXA L'OXIGEN UN 4% I S'ASPIRA UN 20% MÉS DE DIÒXID DE CARBONI.

Dr. Gonzalo Grazioli, l’autor de l’estudi d’Àptima Centre Clínic.

13.10H AUMENTA FEINA DIGITAL

Digital Talent, el programa de talent de MWCapital, sobre el pes de les professions digitals en la gestió de la crisi de la Covid-19.

Jordi Arrufí, portaveu de Barcelona Digital Talent,

13.30H ARRENCA EL PROJECTE ,COM ESTÀ?,ADREÇAT A LA GENT GRAN. AJUNTAMENT DE BARCELONA.GEMMA TARAFA . (GRABAR 11H.)

13.45H FECASARM DEMANA AMPLIAR HORARIS DE LA RESTAURACIÓ. I CONEIXEREM COM I ON ES CELEBRARÀ LA NIT DE CAP DÁNY.

13.50H DAVID LIENAS. El xef ens prepara un turró de crema cremada.

