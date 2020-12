HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 10-12-20

12.20 ÚLTIMA HORA INCENDI D UNA NAU ABANDONADA A BADALONA ON HAN MORT TRES PERSONES I 15 HAN RESULTAT FERITS GREUS. INFORMA IÑIGO PALOMAR .

12.30H ANNA LLUPIÀ, EPIDEMIÒLOGA DEL CLÍNIC.ES UNA DE LES AUTORES DEL DOCUMENT PUBLICAT PER ISGLOBAL " QUÈ ES UNA ESTRATÈGIA DE COVID ZERO I COM POT AJUDAR-NOS A MINIMITZAR L'IMPACTE DE LA PANDÈMIA? " (GRAVAR A LES 10H)

12.45H EMPRESARIS I TREBALLADORS VAN OMPLIR AHIR PLAÇA SANT JAUME PER RECLAMAR LA REOBERTURA INMEDIATA DE LES BOTIGUES DELS CENTRES COMERCIALS PER A A SALVAR EMPRESES I LLOCS DE TREBALL.CATALUNYA, I ALGUNES PROVÍNCIES DE CASTELA I LLEÓ, SÓN ELS ÚNICS TERRITORIS DE TOTA EUROPA AMB LES BOTIGUES DELS CENTRES COMERCIALS TANCADES.. Jordi Casas, portaveu de Comertia,

