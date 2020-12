HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. DIMECRES 9-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. JA PODEM COMPRAR ELS TESTS COVID A LES FARMÀCIES? ANTONIO TORRES. PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA.

12.45H BOMBERS DE BARCELONA PROMOU L'INSTALACIÓ DE DETECTORS DE FUM A LAS LLARS PER EVITAR INCENDIS. CAMPANYA " A CASA NO CONVIDIS EL FOC". EN ELS DARRERS 10 ANYS ,41 PERSONES HAN PERDUT LA VIDA. PORTAVEU BOMBERS.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA . DIMECRES 9-12-20

13.10H CARNISSERS I XARCUTERS RECOMENEN ANTICIPAR ELS ENCÀRREGS DE NADAL.L'OBJECTIU CONTROLAR MILLOR L'AFORAMENT I EVITAR FER CUES AL CARRER.PTE GREMI.

13.30H EL NOU IMPOST SOBRE LES ASSEGURANCES COSTARÀ 30 EUROS MÉS A LES FAMÍLIES AL CAP DE L'ANY.AFECTARÀ DIRECTAMENT A 18 MILIONS DE FAMÍLIES . PARLEM AMB EL GREMI D'ASSEGURANCES DE CATALUNYA.

13.45H PUJA LA VENDA D'AVETS EN UN NADAL MÉS CASSOLÀ QUE MAI PER LA PANDÈMIA..PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE CULTIVADORS D'AVETS DE CATALUNYA,ALBERT GALLIFA.

13.50H MARTA GONZÁLEZ. TEMA: Qué és un “allegado” ?

