HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

7 DESEMBRE DE 2020

12.30H DANIEL LÓPEZ-ACUÑA, EXDIRECTOR DE ACCIÓN DANITARIA EN SITUACIONES DE CRISIS DE LA OMS , analitza la pandèmia a Catalunya.

12.45H LES INFERMERES ALERTEN DE L US DE MASCARETES DE PVC TRANSPARENTS .. "AQUESTES MASCARETES NO ESTAN CERFTIFICADES NI HOMOLOGADES A ESPANYA I NO ES RECOMANA EL SEU US"GUADALUOE FONTÁN ,ENFERMERA DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA.

MIGDIA A COPE CATALUNYA I A NDORRA

7 DESEMBRE DE 2020

13.10H LES RESIDENCIES TROBEN ARRISCAT EL PLA DE NADAL DEL GOVERN I DEMANEN TEST D'ANTÍGENS.ANDRÉS RUEDA,ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL CATALANA DE DIRECTTORS DE CENTRES DE SERVEIS D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (ASCAD)

13.30H INSESS-COVID -19, UNA EINA BASADA EN LES DADES QUE PERMET ANTICIPAR-SE A PROBLEMÀTIQUES SOCIALS. CATEDRATICA UPC

13.45H BICIS I COTXES COMPARTIRAN UN CARRIL A 30KM/H ALS CARRERS AMPLES.