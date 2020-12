HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA .DIVENDRES 4-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.EL GOVERN MANTÉ EL NADAL,DEMANA NO SORTIR DE PONT I FRENA 15 DIES LA DESESCALADA..BENITO ALMIRANTE CAP DE MALALTIES INFECCIOSES DE LA VALL HEBRON.

12.45H EL IRTA ( INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA ALIMENTARIA) DESENVOLUPA I CREA UN ARMARI QUE INACTIVA LA COVID- 19 PRESENT A LA ROBA.

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA . 4-12-20

13.10. FAMÍLIES I PERSONES DE MÉS DE 50 ANYS, EMPESES A COMPARTIR PIS; UNA REALITAT AMAGADA .DR.SERGIO NASARRE.CATEDRÀTIC DE DRET CIVIL I DIRECTOR DE LA CÀTEDRA UNESCO D'HABITATGE DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

13.30H EL 70% DELS CONSUMIDORS RETALLARÀ EL SEU PRESUPOST PER AQUESTA CAMPANYA DE NADAL .SEGONS UN ESTUDI DE AECOC.

13.45H COM CONSERVAR LA PONSÈTIA FINS PASSAT NADAL . ALEJANDRA COLL EXPERTA FLORISTA DE "ASILVESTRADA"

13.50H EL PERIODICO DE CATALUNYA ENCETA NOVA CAPÇALERA. DIRECTOR ALBERT SÁEZ

