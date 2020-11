HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 20-11-20

12.30h SEPAR .LA VACUNA CONTRA LA GRIP ES DE MÀXIMA IMPORTANCIA PER PREVENIR LA COINFECCIÓ EN LA COVID-19.

Dr. David de la Rosa, neumólogo y coordinador del Area de Infecciones respiratorias de Separ

12.45h LA PANDÈMIA PROVOCA UNA SENSACIÓ DE TRISTESA GENERALITAZADA: " SOM MENYS TOLERANTS QUE ABANS ".TONI CALVO ,PSICÒLEG,TERAPEUTA FAMILIAR I DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ GALATEA.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-11-20

13.10h ELS SORDS DENUNCIEN QUE EDUCACIÓ ELS HA DUT MASCARETES "INÚTILS".PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ

13.30h ECOEMBES PRESENTA A BARCELONA LAS MÀQUINES INSTALADES A ESTACIONS DE FERROCARRILS QUE RECOMPENSEN PER RECLICLAR.DEVOLUCIÓN Y RECOMPENSA. XAVIER BALAGUER,PORTAVEU DE ECOEMBES A CATALUNYA

13.50H NOU DISC DE LA MARATÒ

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.