HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA . DIAMRTS 10-11-20

12.30. ÚLTIMA HORA COVID. L'INVESTIGADORA DE LA UPC ,CLARA PRATS, RECORDA QUE LA DADA IDEAL ES UN 0,7 DE VELOCITAT DE CONTAGI. "SI L'R NO BAIXA DE 0,9, TRIGAREM DOS MESOS A FER LA DESESCALADA" Daniel López-Codina, investigador del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC).

12.45H UNA COMPANYA DE LAVABOS PORTÀTILS OFEREIX ALS AJUNTAMENTS INSTALAR-NE DE FRANC. "SANITARIS PER TOTHOM".GERARD DIRECTOR DE MARKETING

13.10H CONSUM ESTUDIA REBAIXAR EL PREU DE LES MASCARTES QUIRÚRGIQUES, QUE ARA COSTEN 96 CÈNTIMS.OCU O FACUA.MASCARILLAS

13.30H ELS HOSPITALS PÚBLICS FA DOS MESOS QUE N'HAN TORNAT A DERIVAR PACIENTS CRÍTICS ALS CENTRES PRIVATS .LA CLÍNICA CORACHAN FA MÉS DE 8 SETMANES QUE JA REB AQUESTES DERIVACIONS ."LA SANITAT PRIVADA DESMENTEIX SALUT " NO HEM DEIXAT DE COL.LABORAR AMB LA PÚBLICA".FERRAN CACHANDIÑA,DIRECTOR ASSISTENCIAL DE LA CLÍNICA CORACHAN.

ELS HOTELS ES REINVENTEN AMB NOVES OFERTES. HOTELS PER HORES. CHRISTIAN RODRÍGUEZ, CONSELLER DELEGAT I FUNDADOR DE BYHOURS.

