HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA
DIMARTS 29 SETEMBRE DE 2020 .
ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS.DANIEL LÓPEZ ACUÑA EPIDEMIÒLEG I EX MEMBRE DE L'OMS.
COMERÇOS TANCATS I MERCATS MUNICIPALS AMB PARADES BUIDES. L'AJUNTAMENT VOL CANVIAR AQUESTA IMATGE DE LA CIUTAT.
COM? DIRECTOR COMERÇ,CONSUM MANUEL VAZQUEZ .
MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
EL GOVERN ACORDA AMB ELS AUTÒNOMS ESTENDRE EL CESSAMENT D'ACTIVITAT FINS Al 31 DE GENER. DES DE L'ASSOCIACIÓ DE AUTÓNOMIOS D'ESPANYA LLIGA SABREM AMB MÉS DETALL L'ACORD.ALLEUJAMENT PER Als AUTÒNOMS.
"EN UNA CRISI COM L'ACTUAL ,ELS MÉS AFECTATS SÓN ELS JOVES QUE JUST S'ESTAN FORMANT". SÓNIA DÍAZ SOCIÓLOGA ESPECIALITZADA EN POLITICAS SOCIALS.
AVUI ÉS EL DIA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSCIENCIACIÓ DE PÈRDUA I DESAPROFITAMENT D'ALIMENTS.ESPANYA TIRA A les ESCOMBRARIES 3.OOO MILIONS ANUALS D'ALIMENTS. UN ESPECIALISTA EN ALIMENTACIÓ ENS DÓNA DETALLS.