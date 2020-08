Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Barcelona disposarà de sis espais de canguratge per facilitar la conciliació laboral, familiar i personal

La ciutat de Barcelona disposarà d’un nou servei de canguratge a partir del mes de setembre. L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i que formen part del Pla de Barris.

Per aquesta raó, el nou servei estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. La intenció és atendre especialment les sol·licituds de les famílies monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil, per tal de facilitar la seva participació en cursos de formació, la seva incorporació al món laboral, la seva implicació en l’activitat social del barri i també poder oferir moments puntuals de descans.

Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i estaran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa, la qual cosa possibilitarà igualment l’ocupació juvenil.

-El protocol per al curs 2020/21 inclou PCR als contactes dels positius i tancar escoles a partir de dos casos

El Departament d'Educació ha presentat aquest dijous el protocol d'actuació davant de casos de coronavirus als centres educatius per al curs 2020/21, que comença el proper mes de setembre.

S'hi contempla fer proves PCR als sospitosos de tenir covid-19 i als seus contactes si aquesta prova surt positiva, l'ús de la mascareta excepte durant la classe amb el grup estable i el tancament de centres a partir de dos casos separats si ho avalen les autoritats sanitàries.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la Chesca Marfà, directora del centre Padre Damián del Sagrat Cor de Barcelona, per valorar aquestes mesures i com les aplicaràn. (AUDIO)