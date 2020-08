Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-El sindicat CSIF de la GUB, denúncia la nefasta gestió de l'Ajuntament de Barcelona

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), denúncia que hi ha més de 700 afectats per Covid-19 en la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i que aquesta xifra va en augment.

El sindicat li ha remès un escrit a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, on li recrimina que aquestes xifres són el reflex de l'absència de polítiques correctes en seguretat i prevenció des del començament de la pandèmia. D'una banda, a conseqüència de la falta de mitjans i, per un altre, perquè no existien els procediments adequats per a utilitzar els EPIs.

“Com a alcaldessa, i l'equip de Govern que l'acompanya estan demostrant, de manera exponencial, una preocupant incapacitat a l'hora d'afrontar i gestionar aquesta crisi”. ha explicat Eugenio Zambrano, portaveu del sindicat.

-Hi ha un pla per a la tornada al cole?

El Departament d'Educació ha presentat aquest dijous el protocol d'actuació davant de casos de coronavirus als centres educatius per al curs 2020/21, que comença el proper mes de setembre.

S'hi contempla fer proves PCR als sospitosos de tenir covid-19 i als seus contactes si aquesta prova surt positiva, l'ús de la mascareta excepte durant la classe amb el grup estable i el tancament de centres a partir de dos casos separats si ho avalen les autoritats sanitàries. Per aplicar el protocol correctament, es formarà els equips directius de forma telemàtica abans de l'inici de curs i s'assignarà un centre d'atenció primària (CAP) i un sanitari de referència a cada escola o institut.