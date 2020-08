Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Per què s'han disparat els rebrots?

El científic Salvador Macip. investigador de l'universitat de Leicester i professor de ciències de la salut d ela UOC, ens ho explica. A més,parlem amb ell de la estragtègia del cribatge massiu i dels 200 projectes de vacunes que existeixen.

-Com funcionen els rastrejadors?

La detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 i la vigilància epidemiològica per a rastrejar els casos sospitosos són els punts clau per a controlar la transmissió segons la ‘Estratègia de detecció, vigilància i control de COVID-19 del Ministeri de Sanitat’.

Per això es necessita reforçar els equips de professionals de l'Atenció Primària garantint la capacitat diagnòstica i de maneig de casos des d'aquest nivell.

El departament de salut de la Generalitat aposta per un cribatge massiu allà a on es detecten positius amb dos eixos claus, els tests PCR i els rastrejadors.

Què són els rastrejadors i quina és la seva funció?

Els anomenats ‘rastrejadors’ de COVID-19 són els professionals encarregats de buscar a totes aquelles persones que hagin estat en contacte amb un positiu en coronavirus per a controlar la situació segons els protocols. La seva labor és essencial a l'hora de contenir la propagació del virus.

Són els responsables del seguiment de tota la cadena mitjançant proves i trucades telefòniques de control per a assegurar-se que compleixen l'aïllament.

Com controlen els casos COVID-19 i els seus contactes?



Segons l'estratègia actualitzada del Ministeri de Sanitat, tots els casos sospitosos es mantenen en aïllament a l'espera del resultat de la PCR i s'inicia la cerca dels seus contactes estrets convivents.

En cas de PCR negativa, i si no hi ha una alta sospita clínica, el cas es dóna per descartat i finalitza l'aïllament. L'estudi i seguiment dels contactes estrets té com a objectiu realitzar un diagnòstic primerenc per a evitar la transmissió en període asimptomàtic.