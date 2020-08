Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes:

-Més de la meitat del personal mèdic es troba psicològicament preparat per a una nova ona de Covid-19

La crisi sanitària generada arran del coronavirus ha estat la causa d'una situació d'incertesa constant. D'aquesta manera, un nou col·lapse implicaria unes certes conseqüències en la vida personal i professional del personal mèdic.

Durant la primera ona, més de la meitat dels sanitaris s'ha vist afectat mental o emocionalment per la crisi del Covid-19. De fet, quan se'ls pregunta als participants amb quina freqüència s'han sentit desmotivats i estressats per causes laborals, el 32% afirma que es va sentir així tots els dies o la majoria d'ells, i el 34% assegura que va sentir aquests símptomes en algunes ocasions.

No obstant això, només un 23% dels professionals afirma que ha rebut atenció psicològica almenys una vegada durant la pandèmia. La majoria d'especialistes va accedir a aquesta atenció pels seus propis mitjans: el 57% ja acudien al psicòleg anteriorment. Per contra, un 24% la van buscar personalment, i un 19% la va obtenir gràcies a algun centre o col·legi professional.

-La FECASARM ha demanat a la Generalitat que permeti la reobertura de discoteques el proper divendres

Atès que el proper divendres dia 7 d’Agost expira el termini de 15 dies pel qual es va acordar suspendre l’activitat de discoteca, sala de ball i sala de festes arreu de Catalunya, la FECASARM va proposar ahir a la Generalitat reprendre la taula de treball que s’havia constituït en el seu dia per tal de pactar la reobertura de les discoteques a Catalunya i que fa un mes va deixar de funcionar.