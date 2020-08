Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat aquests temes.

-Mascaretes: quant duren i quines es poden rentar

T'hauràs preguntat quant temps pots continuar usant la mateixa màscara o si pots rentar-la per a tornar a baixar amb ella al carrer.

T'expliquem quines màscares sí que són reutilitzables (i, si us plau, si no les reutilitzes ens les tiris al sòl), com higienitzar-les i quins has de tirar quan te la llevis perquè perden totes les seves propietats.

Les màscares que sí que pots netejar



Existeixen dos tipus homologades i reutilitzables. Parlem d'una banda de la màscara amb filtre de partícules. En aquest cas una vegada que ens la llevem hem de netejar-la seguint les recomanacions del fabricant. No obstant això, hem de tenir especial cura. La màscara si pot rentar-se però no els filtres, ja que aquests es deteriorarien.

L'altre tipus que sí que admet neteja i reutilització és la màscara autofiltrant. Però no totes. Han d'estar marcades amb la lletra ‘R’. En aquest cas ocorre com en l'anterior. Només es neteja i es desinfecta l'ajust a la cara però no el material filtrant en si mateix ja que en humitejar-lo perdria les seves propietats.

-La història d'un confinament lluny de casa

Aquesta és la història de les vacances de Diana i la seva amiga. Un positiu per covid-19 a Barcelona les va portar al confinament a Lanzarote. Ella mateixa ens ho ha explicat a COPE Catalunya per mail i per telèfon.

Aquest és el seu escrit:

"Sóc l'anomenada "amiga / contacte estret" de l'anomenada "turista catalana que hi ha introduït la COVID 19 a l'illa de La Graciosa a Canàries.

Vam sortir de l'aeroport de Barcelona amb destinació Lanzarote per passar una setmana a l'illa de La Graciosa el passat divendres 24 de juliol, amb totes les mesures de seguretat publiques.