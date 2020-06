AVUI , DIJOUS 18 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS.

SALVADOR MACIP . INVESTIGADOR, METGE I ESCRIPTOR DE LA UNIVERSITAT DE LEICESTER, A LA GRAN BRETANYA.

SINDICA DE BARCELONA . MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ

TEMES :

1. LA SINDICA PUBLICA UN ESTUDI QUE ANALITZA LA SITUACIÓ DELS SENSE LLAR A LA BARCELONA.

2. LA SÍNDICA ACTUA D'OFICI PER SABER COM ES GARANTEIX EL DRET A UNA ESCOLA PÚBLICA I DE PROXIMITAT A L'ALUMNAT DE BARCELONA.

PREOCUPACIÓ DE LA CIUTADANIA PER LA MANCA DE RESOLUCIÓ DELS ERTO .

