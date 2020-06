HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA , DIMECRES 17 DE JUNY 2020:

AVUI DOS NOTICIES RELACIONADES AMB EL CORONAVIRUS:

UN FARMAC BARAT I DISPONIBLE ARREU DEL MÓN POT REDUIR LA MORTALITAT PER CORONAVIRUS.

ELS AIRES CONDICIONATS MAL VENTILATS PODEN SER UN RISC DE CONTAGI DEL VIRUS .

RAFAEL PADRÓS .CAP DEL SERVEI DE PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'HOSPITAL DE SANT PAU.

MESURES RECOMANADES PER ALS VIATGES INTERNACIONALS DURANT AQUEST ESTIU DE PANDÈMIA EN UNA GUÍA FETA PER IS GLOBAL DE L' HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

-------------------------------------------------------------------------------

MIGDIA COPE-CATALUNYA I ANDORRA :

EL GOVERN ESPANYOL DONAR AJUDES A PARTICULARS I AUTÒNOMS PER CANVIAR DE COTXE;DE 800 A 5000 EUROS, ES EL PLA RENOVE 2020 . ELS AJUTS MÉS IMPORTANTS SERÀN PER A COTXES ELÈCTRICS.

JAUME ROURA PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VENEDORS DE VEHICLES DE MOTOR .

LES SANCIONS PER NO CUMPLIR EL CONFINAMENT PODEN SER PAPER MULLAT. DE MOMENT CAP DELS DENUNCIATS NO HA REBUT A CASA CAP NOTIFICACIÓ . PARLEM AMB UN JURISTA PERQUE ENS ACLARI EL TEMA.

…............................................................................................

MERCABARNA I T- SYSTEMS CREEN UNA APP QUE DUPLICA LA CAPACITAT DEL BANC D ALIMENTS I MILLORA ELS PROCESSOS EN LA DONACIÓ D'ALIMENTS FRESCOS A LES FAMILIES VULNERABLES.

JOSEP TEJEDO DIRECTOR GENERAL DE MERCABARNA .

