AVUI, DIMARTS 9 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS. DRA. Clara Menéndez. Directora de la Iniciativa i del Programa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGobal Autora d' un projecte de hidroxicloroquina en dones embarassades . Una de les investigadores signants de la carta oberta de denúncia de l'estudi d'hidroxicloroquina publicat a la prestigiosa revista científica the Lancet.

ELS CENTRES I PARCS COMERCIALS HAN OBERT EN TOTA ESPANYA AMB NORMALITAT, BONES AFLUÈNCIES I MESURES D' HIGIÉNE I SEGURETAT

EDUARDO CEBALLOS. Presidente Asociación Española de Centros y Parques Comerciales

AVUI , A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ELS TREBALLADORS DEL SEPE ATRIBUEIXEN ELS PROBLEMES PER COBRAR ELS ERTOS A LES EMPRESES.

MARGARITA RICO. DELEGADA CCOO EN SEPE

NOMÉS 81 RESIDÈNCIES DE BARCELONA PODRAN REBRE VISITES.FAMILIES DE RESIDENTS DENUNCIEN QUE NO SE'LS HA COMUNICAT SI AL SEU CENTRE ELS HI PERMETEN LES VISITES.

MARIA JOSÉ CARCELÉN . PORTAVOZ COORDINADORA (5+1)

TRUCS PER A ALLARGAR LA VIDA DE L'OLI DE FREGIR.

SI SABEM COM CUIDAR-HO PODEM ARRIBAR A FER 25 FRITADES AMB EL MATEIX OLI.

MANUEL VIVAS PORTAVEU OCU

