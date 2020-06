AVUI, DIJOUS 4 DE JUNY DE 2020 , A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS.LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS AFECTA LA SALUT MENTAL.LES DONES ,EN EL SECTOR SANITARI, SÓN LES QUE MÉS PATEIXEN L'IMPACTE EMOCIONAL DEL CORONAVIRUS.

ÁNGEL URBINA. VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA. (HA RECOLLIT DADES DE 72 ASSOCIACIONS QUE CONFORMEN LA FSMC)

QUÈ PASSARÀ AMB LES COLONIES I ELS CASALS D' ESTIU ENGUANY?

LA TEMPORADA S'INICIARÀ D'AQUI TRES SETMANES. LA GENERALITAT JA HA INFORMAT D'ALGUNES MESURES DE CONTROL QUE S'HAURAN DE CUMPLIR. PEDRO DE HARO .GERENT DE ACCAC (ASSOCIACIÓ DE CASES DE COLÒNIES I ALBERGS DE CATALUNYA).

EL PISOS TURÍSTICS, UNA OPORTUNITAT PER ACONSEGUIR VIVENDA DE LLOGUER A BARCELONA A PREUS ASSEQUIBLES

ENRIQUE ALCANTARA. PRESIDENT D'APARTUR.

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports Cope Catalunya i Andorra. Tambè pot recuperar el programes de Cope Catalunya i Andorra a les xarxes socials twitter, instagram i facebook a @cope.es