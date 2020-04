Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Experts alerten que hi podria haver gent "passant l'infart a casa per por a trucar el 112 o ser ingressats".

Diversos experts han alertat que hi podria haver gent que estigués passant un infart a casa seva "per por a trucar el 112 o ser ingressats" per la crisi del coronavirus. En una carta signada per tots els Caps de Servei de Cardiologia, Responsables d'Hemodinàmica i Responsables d'Unitat Coronària de centres catalans, han apuntat que les malaltes cardiovasculars són la principal causa de mort a Catalunya i demanen que "no s'abandoni com si haguessin desaparegut d'un dia a l'altre". En aquest sentit, avisen que alguns infarts arriben "massa tard i amb complicacions greus" als hospitals. Els experts recorden que els hospitals "segueixen preparats" per atendre malalties cardiovasculars agudes "amb el mateix nivell d'excel·lència de sempre".

-El Instituto Nacional de Toxicología detecta un aumento de intoxicaciones por mezcla de productos de limpieza.

El Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología ha detectado un aumento de las consultas telefónicas por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de varios productos de limpieza para desinfectar el hogar del coronavirus.

Los médicos han atendido durante el mes de marzo y las dos primeras semanas de abril 11.337 consultas, el que supone un incremento de 1.655 llamadas respecto al mismo periodo del 2019. En concreto, se han realizado 1.846 consultas por intoxicaciones relacionas con lejías y otros desinfectantes de superficies. En el 26,1% de los casos, la lejía se había mezclado con otros productos, como amoníaco (lo más habitual), salfumán, vinagre, alcohol o lavavajillas, entre otros.



El Instituto Nacional de Toxicología avisa que la asociación de varios productos de limpieza puede provocar cuadros toxicológicos, tanto en el ámbito respiratorio (rinitis, irritación de la faringe o la laringe, tos o dificultad para respirar) como dermatológico (picor, irritación o inflamación).

La mezcla más habitual es la de lejía con amoníaco, que provoca una reacción química que genera un gas llamado Cloramina, altamente tóxico. Si está en contacto con las mucosas se descompone para producir ácido clorhídrico, que es tóxico y altamente corrosivo y puede provocar irritación y quemaduras de la piel.