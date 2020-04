Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-FAPEL i la CCAPAC demanen al govern mesures econòmiques que permetin el sosteniment de les escoles concertades.

Des de les Federacions de Pares i Mares d’alumnes de la concertada, CCAPAC i FAPEL, pensen que les aportacions econòmiques són una qüestió́ entre les famílies i l’escola. Les aportacions no són totes iguals, com diferents són tots els centres educatius i, per tant, cada família pot fer aportacions diferents. La recomanació́ que fan és que cada família parli amb l’escola i buscar solucions entre tots.

Hem parlat amb Marcial Quintairos, vicepresident de la federació de pares i mares d'escoles lliures de Catalunya, "Ara mateix tots hem de ser tots molt solidaris, les decisions ara mateix vénen des de Madrid" ens diu "l'escola concertada ha estat en contacte amb els alumnes des del minut 0, cosa que el senyor Bargalló va dir que no calia fer. L'escola concertada està infra-finançada." afirma "tampoc ens podem permetre que els alumnes perdin més de mig curs. Amb els cursos finals hem d'anar amb compte sens dubte"

-Professors demanen un increment urgent de recursos telemàtics.

Des del 13 de març, amb el tancament de centres educatius a causa del Covid-19, els i les treballadores de l’educació pública ens hem vist abocats a haver de seguir la tasca educativa de forma telemàtica. Aquest teletreball ha arribat en un context de retallades persistents que ja generaven mancances d’atenció a l’alumnat i no permetien una educació pública de qualitat per a tothom.

Hem parlat amb Ramón Font, portaveu d'USTEC "Desanima tenir 50 alumnes i que es connectin 6, hem de ser flexibles amb les capacitats tecnològiques que té cadascun i també humanes" explica "també ens sorprèn que s'estiguin donant ordinadors als alumnes però se'ls tregui professors. No s'estan complint les substitucions".

-El Banc de Sang busca donants de plasma que hagin superat el coronavirus.

El donant òptim de plasma convalescent del coronavirus és un home d’entre 18 i 65 anys que no hagi estat transfós prèviament. En el cas de les dones, caldrà fer una prova prèvia ja que, si han estat embarassades, podrien tenir un anticòs al plasma que podria provocar una complicació en la transfusió.

Han d’haver passat un mínim de 14 dies després de la curació o de la desaparició dels símptomes del coronavirus. Hi haurà sempre una selecció mèdica prèvia del potencial donant de plasma per part de professionals del Banc de Sang.