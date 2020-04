Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-PIMEC posa de manifest el "neguit" de les empreses per garantir la seguretat dels treballadors.

PIMEC ha posat de manifest el "neguit" de les empreses per aconseguir el material necessari per garantir la seguretat dels empleats en el lloc de feina. Les companyies que no disposin d'aquestes eines hauran d'aturar l'activitat. Davant aquesta situació, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha articulat una xarxa logística, a disposició de l'administració, per facilitar la compravenda i transport del material, així com un llistat de proveïdors. En paral·lel, la patronal ha celebrat l'acord de les patronals, els sindicats i el Govern per establir les recomanacions sobre com actuar en el retorn de l'activitat.

-CCOO i UGT reclamen que els centres que no garanteixin protocols de seguretat no puguin reprendre l'activitat.

CCOO i UGT han reclamat que tots els centres que no puguin garantir els protocols de seguretat no poden reprendre l'activitat. La vigília del dia previst perquè es reiniciï part de l'activitat laboral a l'Estat, els dos sindicats han considerat que les guies de pràctiques recomanades el govern espanyol, tot i ser "garantistes", són "de difícil aplicació" en la gran part dels centres de treball. En un comunicat recorden, a més, que hi ha un altre factor a tenir en compte com són el desplaçament fins a l'espai i els accessos. En relació als protocols, diversos sectors, com el de l'automoció o la construcció, patronals i sindicats han pactat durant aquest cap de setmana uns protocols de seguretat propis.

-Metges de Catalunya alerta d'un possible rebrot de coronavirus "inassumible" per al sistema sanitari.

Metges de Catalunya ha avisat que la fi del confinament total ordenada pel govern espanyol podria comportar a curt termini un rebrot de coronavirus. Segons el sindicat, si això passés seria "inassumible" per al sistema sanitari, que recorden que està "extremadament tensat i amb unes plantilles molt castigades física i emocionalment". En un comunicat, el sindicat ha demanat "més temps per rebaixar la pressió assistencial", reduir el nombre de pacients hospitalitzats i recuperar el personal sanitari abans de "relaxar" les mesures. "Aquest seria el millor salvavides per evitar un nou col·lapse", asseguren.