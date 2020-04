Avui, dilluns de Pasqua, a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat de toto això:

-El telèfon de l'esperança instal.la dues noves línies per atendre problemes relacionats amb el coronavirus.

El divendres 27 de març es van cumplir 49 anys des de la fundació de l'Associació del Telèfon de l'Esperança (Sevilla 1971).

L'organització aprofita aquesta data assenyalada per a crear un nou servei telefònic gratuït, d'assessorament i intervenció professional (prestat per psicòlegs sanitaris, psiquiatres i metges), per a abordar les situacions de sofriment psíquic relacionades amb la situació de confinament, després de la declaració de l'estat d'alarma.

Es reforçarà també la presència en les xarxes socials mitjançant una campanya específicament dirigida a traslladar idees i conceptes relacionats amb l'escolta, tan necessària en aquests moments de confinament en els quals, la majoria, hem de compartir durant moltes hores un espai físic limitat. Escoltar, escoltar-me, escoltar-nos és l'eina per a compartir vida, no hi ha un altre camí, és el pressupost per a qualsevol acció humana.

-L'economia després del coronavirus: enfonsament de PIB i ocupació, ràpida recuperació i canvis en el consum.

L'FMI estima que l'impacte del coronavirus en l'economia és pitjor que el succeït en la crisi de 2008. L'organisme calcula que cada mes que per cada mes de confinament el PIB mundial cau 3 punts. Per part seva, l'OCDE calcula que l'impacte d'aquesta mateixa relació és de dos punts. Sigui com sigui, centenars de milers de milions que perd l'economia mundial. Per això, els diferents bancs centrals han modificat les seves estratègies de política monetària per a insuflar liquiditat a l'economia i tractar de pal·liar els efectes del coronavirus en els comptes dels països.

Per descomptat, d'aquesta crisi Espanya no surt indemne. El nostre país sofrirà per a recuperar-se a causa de la seva alta dependència al turisme i al sector serveis, els últims que s'espera que recuperin la normalitat, però així i tot es preveu que la recuperació sigui més ràpida que en l'última crisi. Així, s'esperen més ajudes per part de Brussel·les. Ja sigui en forma d'eurobons, anomenats ara coronabonos; és a dir, bons de deute conjunt dels països de la UE composts composta al seu torn pels diferents bons nacionals. Una opció que sembla llunyana de concretar-se per l'oposició de països com a Països Baixos. Per tant, l'opció que força ha cobrat és la disposició del fons de rescat, dotat amb 400.000 milions d'euros.



I és que s'espera que el nostre país sofreixi la major caiguda del PIB des de la postguerra. Un enfonsament del teixit productiu que comportarà un gran impacte en l'ocupació, s'esperen pitjors dades aquest abril per la lletra petita dels ERTE i el tancament de petites empreses, i que tensionará encara més el deute espanyol, que frega el 100% del PIB.