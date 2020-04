Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-El Centre de Distribució d'Aliments de Girona atén 1.524 famílies des de l'inici del confinament.

El Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Girona ha repartit 44 tones de productes que han abastit 1.524 famílies de la ciutat des de l'inici del confinament. Es tracta de cistelles amb aliments necessaris per a aquells ciutadans que estan patint una situació de vulnerabilitat com a conseqüència dels efectes de la crisi del coronavirus. La majoria dels productes es van entregar al local que el CDA té al barri de Santa Eugènia. Aquesta entitat està formada per Càritas, Creu Roja, la Fundació del Banc dels Aliments i l'Ajuntament de Girona. Les primeres 1.444 cistelles es van entregar del 16 al 27 de març, però davant de la gran demanda, se'n van preparar 80 més per poder donar resposta a les famílies.

-La coordinadora de residències veu imprudent el trasllat dels avis a casa.

La portaveu de la Coordinadora Residències 5+1, María José Carcelén, ha criticat durament la mesura de la Generalitat de deixar que la gent gran de residències sense coronavirus puguin marxar a casa de familiars a passar el confinament.

El coronavirus s'està encebant amb ferotgia en les residències de persones majors. Carcelén afegeix "és una mesura fins i tot cruel, quan en les residències tenim el nivell de contagi que tenim, enviar a les persones majors a casa és arriscar a familiars amb risc o fins i tot a contagiar a la pròpia persona major a contreure el virus" ens diu "llavors si no m'emporto al meu familiar ara a casa sóc una mala persona?. No. Els dolents són els que estan aprovant estàs mesurades".

Carcelén ha dit que no se’ls “faran tests ni als avis ni a les famílies”, de manera que no es podrà saber quines conseqüències pot tenir el trasllat.