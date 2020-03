Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Preocupa que es disparin els casos de violència masclista durant el confinament.

La violència masclista no hi entén, de quarantenes, i el confinament pot desembocar en agressions i maltractaments a les dones i als seus fills i filles, i fa que les víctimes hagin de viure tancades amb el seu agressor.

A la Xina, l'epicentre de la pandèmia, els casos de violència masclista es van disparar, i preocupa que això pugui passar aquí també. Divendres hi va haver un crim masclista a Almassora, a la Plana Alta.

Segons la psicòloga Marisol Rojas Fernández:

"La majoria de les vegades la violència masclista es pateix en el silenci de les llars i, ara que no poden sortir de casa, les dones estan en més perill. A la víctima l'afecta amb una percepció de més dependència, perquè el maltractador, en aquesta situació de confinament, té una percepció de control més gran. Les dones estan amb més ansietat i amb més sensació de perill. El consell és que les dones evitin la major part possible del temps estar soles amb el seu maltractador. Si es desencadena una discussió, que no estiguin en un espai com la cuina perquè pot ser perillós, i sempre amb el mòbil molt a prop."

-Es pot trucar al telèfon gratuït 900 900 120, és confidencial i no deixa rastre.

- També es pot comunicar el cas via mail a través del correu 900900120@gencat.cat

- En cas de perill, es pot trucar al 112.

Des de l'Institut Català de les Dones han detectat que les trucades s'han doblat. Si de mitjana n'hi ha una vintena, aquests dies n'hi ha una cinquantena, i han decidit reforçar el servei.

Es demana la complicitat de tothom per lluitar contra la violència masclista.

Establiments segurs contra la violència masclista

L'Institut Català de les Dones ha engegat una campanya que es diu "Establiment segur contra la violència masclista". Són cartells que es penjaran a les farmàcies, a les botigues d'alimentació, als forns... on trucaran al 900900120 si la persona afectada no ho pot fer.

-Atenció! El coronavirus no és només una malaltia de persones grans.

“En les unitats de cures intensives hi ha pacients de menys de 50 anys ingressats, no és el grup majoritari, però hi ha. Amb això vull dir que poden desenvolupar una malaltia derivada més complicada que persones de més edat” ens comenta el cap de malalties infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Benito Almirante, “la gent jove ha de seguir les mateixes pautes de seguretat” a més, ha avisat que per Setmana Santa haurem d’estar megaconfinats.

Els desplaçaments no benficiarien gens l’evolució de la pandemia.

En aquest sentit, Almirante ha remarcat que “la societat és clau per controlar aquesta pandèmia”.

L’evolució dependrà molt de l’extensió en el temps i del tipus de confinament, perquè a dia d’avui encara no és absolut, ja que la gent pot anar a treballar, encara que el confinament que ara tenim a Espanya es dels més durs que s’han aplicat.

La gent ha de sortir el mínim possible al supermercats.

Sobre si cal fer un confinament encara més restrictiu, el viròleg ha assegurat que “quant més confinada estigui la gent, menor serà la transmissió del virus”, però ha afegit que la decisió té molts components polítics, econòmics i socials, i ha lamentat que la crisi sanitària es polititzi.