Avui em explicat molts temes d'actualitat relacionats tots amb el coronavirus.

Es prorroga un any el DNI a qui li caduqui durant l'estat d'alarma.

Les persones a les quals els caduqui la vigència del DNI durant l'estat d'alarma tindran una pròrroga d'un any en la qual el document nacional d'identitat continuarà tenint validesa amb caràcter general. Aquesta és una de les mesures aprovades pel Consell de Ministres d'aquest dimarts i afecta a tots els carnets d'identitat que caduquin a partir de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma, dissabte passat 14 de març.

la pròrroga d'aquests documents acabarà el 13 de març del 2021. La mesura també afecta als certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període.

Com has d'usar l'ascensor, de manera correcta, en temps de coronavirus?

Una de les qüestions que ve implícita en l'estat d'alarmi és que tant els veïns com el personal que treballa en les comunitats han de guardar una distància mínima d'un metre quan coincideixin en zones comunes com a portals o escales. En el cas dels ascensors, es recomana que es faci un ús individual del mateix per a evitar coincidir amb altres persones en un espai tan petit.

A més, durant la durada del brot epidèmic es recomana extremar les mesures de neteja de l'ascensor, prestant especial atenció als botons de la cabina, porters o vídeoporters automàtics o els passamans de les escales.

Com afecta el coronavirus a les persones que viuen al carrer?

Amb la irrupció del coronavirus s'han activat mesures de prevenció i contenció que es dirigeixen a la població en general, però què passa amb les persones que no tenen una llar i que viuen al carrer? Es tracta d'un col·lectiu de risc, amb una salut deteriorada pel fet d'haver de viure al carrer i que, a més, pot sofrir les conseqüències del tancament o la reducció de recursos.

Rentar-se les mans de manera freqüent, utilitzar mocadors d'un sol ús, restringir l'activitat social, no compartir menjar ni utensilis sense netejar-los, mantenir una distància mínima amb la resta de persones, quedar-se a casa… Són algunes de les mesures que aquests dies es demana a la ciutadania per a prevenir i contenir el coronavirus. El fet de no tenir una llar, no obstant això, impedeix a les persones que viuen al carrer complir aquestes recomanacions.

Què passa amb la meva hipoteca si estic confinat o m'apliquen un ERTE?

El degoteig de mesures per la crisi del coronavirus continua. Si fa només uns dies es decretava l'estat d'alarma –que limitava els moviments sol a algunes activitats quotidianes, com anar al banc-, el Govern va presentar ahir un paquet d'iniciatives per a pal·liar l'impacte econòmic que el COVID-19 tindrà en tot el país. Entre elles figura, com ja ha succeït a Itàlia, una moratòria de les hipoteques, una mesura que pretén alleujar a milers de famílies de la despesa important de qualsevol llar (més del 30% dels ingressos familiars es destinen al pagament de la hipoteca o el lloguer, segons dades oficials).