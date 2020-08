HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-8-20

.

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 20 d'AGOST 2020.

SINDICA DE BARCELONA

MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ ; CRIDA AL CIVISME DE LA GENT JOVE, DESPRÈS DE L'AVÍS D'AHIR DEL PRESIDENT TORRA: “HAUREM DE PENDRA MESURES MÉS DRÀSTIQURES SI LA SITUACIÓ NO ES CONTROLA” .

FARÀN VAGA ELS SINDICATS D'EDUACIÓ A CATALUNYA CONTRARIS A UN INICI DEL CURS ESCOLAR SENSE LES CONDICIONS SANITARIES ADEQUADES? RAMON FONT. PORTAVEU USTEC.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA DIU QUE VEU POSSIBLE FER COMPLIR LES NORMES ANTI-COVID .

EUGENIO ZAMBRANO. Secretario de Organización de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

LES MASCARETES QUE VENEN ALS SUPERMERCATS SÓN TOTALMENT FIABLES? ENRIQUE GARCÍA. PORTAVOZ DE OCU

SET HOTELS AMB PARC AQUATIC A LLORET DE MAR SALVEN LA TEMPORADA

ENRIC DOTRAS . PRESIDENT GREMI D'HOSTALERIA DE LLORET DE MAR .

