HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-5-20

AVUI, 20 DE MAIG DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

MÉS DE LA MEITAT DE LS PERSONES QUE PERDEN L OLFACTE PEL CORONAVIRUS NO EL RECUPEREN .

ELS ESTUDIS FETS DEMOSTREN QUE UN 40% DELS PACIENTS GREUS ACABA AMB SEQÜELES ALS PULMONS .

LA PLATAFORMA SOLIDÀRIA AFECTATS PEL COVID 19 HAN ANUNCIAT LA PRIMERA DEMANDA CONTRA LA GENERALITAT PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN LA GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES DE MAJORS DURANT L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA

AVUI, 20 DE MAIG DE 2020, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

CSIC I IRTA (A CATALUNYA) ESTUDIA L' IMPACTE DE L'ESTAT D' ALARMA DE L'EPIDÈMIA A TRAVÉS D'UNA ENQUESTA ON POTS PARTICIPAR ENTRANT A LA WEB DEL CONSELL GENERAL D'INVESTIGACIONS CIENTIFIQUES.

EL 83% DELS INSTAL·LADORS DECLAREN QUE NOMÉS PODRAN AGUANTAR DOS MESOS AQUESTA SITUACIÓ.

JA ES PODEN FER VETLLES AMB UN MÀXIM DE 10 PERSONES.

LA XIFRE AUGMENTEN A 15 SI L' ACTE DE COMIAT DEL DIFUNT ES FA A L'AIRE LLIURE.

LES XARXES SOCIALS HAN ESTAT L ÚNIC REFUGI DE LES PERSONES SENSE PARELLA PER ESTABLIR RELACIONS .

DESPRÈS DE LA PANDÈMIA,COM SERÀ TROBAR PARELLA PER INTERNET?

LA FEDERACIÓ CATALANA D ENTITATS CORALS( A BCN HI HA MÈS DE 150) ESTÀ ENLLESTINT UN PROTOCOL SANITARI PERQUÈ LES CORALS PUGUIN TORNAR A ASSAJAR DESPRÉS DE L ESTIU.

Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.