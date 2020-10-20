HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA i ANDORRA.20 octubre 2020.Dimarts
12.20 PRESENTACIÓ
BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .
AQUÍ ESTEM ,SOM LA TEVA COPE DE PROXIMITAT .
SUMARI
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Del sumari al temps diari.
CARLOS LOSADA . BON DIA
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12.25 CARLES LOSADA
EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.
12.28 JOSÉ LUIS - ESPORTS / XARXES
12.33 DESCONEXIÓ PUBLI
12.35 ENTREVISTA 1
ÚLTIMA HORA COVID 19
DADES DE LA COVID. IMPOSSIBLE QUE UN CIENTÍFIC HAGI DISSENYAT AQUEST CORONAVIRUS. 200 EQUIPS DE CIENTÍFICS ARREU DEL MÒN INTENTAN ACABAR LA VACUNA CONTRA LA PANDÈMIA. ELS CONTAGIS S'HA DISPARAT A EUROPA.
DANIEL LÓPEZ ACUÑA ,VIROLEG I L'exdirector de la Acción Sanitaria en Crisis de la OMS
12.38 PUBLI MADRID
12.41 ENTREVISTA 2
AUGMENTAN UN 900% LES INTOXICACIONS PELS GELS HIDROALCOHOLICS.
UN NEN DE TRES ANYS, AMN GHREUS CREAMDES A L'ULL A CAUSA DEL GEL.
José Luis Conejo Mayor, Jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicologia .
12.55 ESPAI COMERCIAL 1
CLINITECH – PLAN 1,2,3 ENRIQUETA
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13.00 BOLETIN COPE
13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
13.05 PRESENTACIÓ
TORT : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES
13.08 ESPAI COMERCIAL 2
Clinica OFTALMOLOGICA TRES TORRES
DRE. EMILIO JUAREZ ( EN ESTUDIO)
13.15 ENTREVISTA 3
L 'INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI DEMANA AJUDES PER EL SECTOR DEL TAXI A LA GENERALTAT IGUAL QUE 'S HAN DONAT A BARS I RESTAURANTS.
ROSA ALARCÓN PRESIDENTA DEL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI
13.27 DESCO COMERCIAL
13.30 ESPAI COMERCIAL 3
MUNDO NATURAL
13.35 ENTREVISTA 4
“ELS CAP ESTEM DESBORDATS”, AMB AQUEST LEMA, DIVERSOS PROFESSIONALS SANITARIS HAN OMPLERT LES XARXES SOCIALS DE PROTESTA PER LA SITUACIÓ LÍMIT DELS CENTRES D'ASSISTENCIA PRIMARA.
EL FORUM CATALÀ D'ATENCIÓ PRIMARIA (FOCAP)IMPULSA UNA CAMPANYA .
MERITXELL SANCHEZ-AMAT PRESIDENTA FOCAP
13.42 ESPAI COMERCIAL 4
DRA. RUIZ CASTILLA
13. 47 ESPAI COMERCIAL 5
PABLO BARRANCO- HUKKLA
13.50 ENTREVISTA 6
CARLOS DEL AMOR . “EMOCIONARTE”
EL PERIODISTA, CARLOS DEL AMOR, NOS PRESENTARÀ SU ÚLTIMO LIBRO “ EMOCION-ARTE.LA DOBLE VIDA DE LOS CUADROS”. UN RECORRIDO POR 35 OBRAS SELECCIONADAS PARA ENTENDER Y DISFRUTAR DEL ARTE. CARLOS DEL AMOR, UN AMOR DE PERIODISTA...COMO DIRIA MONTSE RODRIGUEZ. -
14.00 MEDIODIA COPE