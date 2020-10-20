COPE

Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    20-10-20

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-10-20

    Audio

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRABARCELONA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:31

    HERRERA A COPE CATALUNYA i ANDORRA.20 octubre 2020.Dimarts

    12.20 PRESENTACIÓ

    BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .

    AQUÍ ESTEM ,SOM LA TEVA COPE DE PROXIMITAT .

    SUMARI

    ………………………………………….

    Del sumari al temps diari.

    CARLOS LOSADA . BON DIA

    ------------------------------------------------------------

    12.25 CARLES LOSADA

    EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES.

    12.28 JOSÉ LUIS - ESPORTS / XARXES

    12.33 DESCONEXIÓ PUBLI

    12.35 ENTREVISTA 1

    ÚLTIMA HORA COVID 19

    DADES DE LA COVID. IMPOSSIBLE QUE UN CIENTÍFIC HAGI DISSENYAT AQUEST CORONAVIRUS. 200 EQUIPS DE CIENTÍFICS ARREU DEL MÒN INTENTAN ACABAR LA VACUNA CONTRA LA PANDÈMIA. ELS CONTAGIS S'HA DISPARAT A EUROPA.

    DANIEL LÓPEZ ACUÑA ,VIROLEG I L'exdirector de la Acción Sanitaria en Crisis de la OMS

    12.38 PUBLI MADRID

    12.41 ENTREVISTA 2

    AUGMENTAN UN 900% LES INTOXICACIONS PELS GELS HIDROALCOHOLICS.

    UN NEN DE TRES ANYS, AMN GHREUS CREAMDES A L'ULL A CAUSA DEL GEL.

    José Luis Conejo Mayor, Jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicologia .

    12.55 ESPAI COMERCIAL 1

    CLINITECH – PLAN 1,2,3 ENRIQUETA

    ----------------------------------------------------

    13.00 BOLETIN COPE

    13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

    13.05 PRESENTACIÓ

    TORT : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

    13.08 ESPAI COMERCIAL 2

    Clinica OFTALMOLOGICA TRES TORRES

    DRE. EMILIO JUAREZ ( EN ESTUDIO)

    13.15 ENTREVISTA 3

    L 'INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI DEMANA AJUDES PER EL SECTOR DEL TAXI A LA GENERALTAT IGUAL QUE 'S HAN DONAT A BARS I RESTAURANTS.

    ROSA ALARCÓN PRESIDENTA DEL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

    13.27 DESCO COMERCIAL

    13.30 ESPAI COMERCIAL 3

    MUNDO NATURAL

    13.35 ENTREVISTA 4

    “ELS CAP ESTEM DESBORDATS”, AMB AQUEST LEMA, DIVERSOS PROFESSIONALS SANITARIS HAN OMPLERT LES XARXES SOCIALS DE PROTESTA PER LA SITUACIÓ LÍMIT DELS CENTRES D'ASSISTENCIA PRIMARA.

    EL FORUM CATALÀ D'ATENCIÓ PRIMARIA (FOCAP)IMPULSA UNA CAMPANYA .

    MERITXELL SANCHEZ-AMAT PRESIDENTA FOCAP

    13.42 ESPAI COMERCIAL 4

    DRA. RUIZ CASTILLA

    13. 47 ESPAI COMERCIAL 5

    PABLO BARRANCO- HUKKLA

    13.50 ENTREVISTA 6

    CARLOS DEL AMOR . “EMOCIONARTE”

    EL PERIODISTA, CARLOS DEL AMOR, NOS PRESENTARÀ SU ÚLTIMO LIBRO “ EMOCION-ARTE.LA DOBLE VIDA DE LOS CUADROS”. UN RECORRIDO POR 35 OBRAS SELECCIONADAS PARA ENTENDER Y DISFRUTAR DEL ARTE. CARLOS DEL AMOR, UN AMOR DE PERIODISTA...COMO DIRIA MONTSE RODRIGUEZ. -

    14.00 MEDIODIA COPE

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    En directo

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Reproducir
    Directo La Tarde

    La Tarde

    Pilar Cisneros y Fernando de Haro

    Escuchar

    Recomendados