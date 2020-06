HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 2-6-20

AVUI, DIMARTS 2 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

QUE DIEUN ELS PEDIATRES DEL RETORN DELS NENS AL COLE. MOLTS PARES NO TENEN CLAR PORTA-LOS AQUEST MES DE JUNY .QUIN EFECTE TE REALMENT LA COVID-19 SOBRE ELS NENS? DR. PERE SOLER . PEDIATRE .CAP DE PATOLOGIA INFECCIOSA DE L'HOSPITAL DE LA VALL D'HEBRÓN

ELS METGES PODRIEN FER VAGA SI NO S ESCOLTEN LES SEVES DEMANDES. ELS PROFESSIONALS DE LA SANITAT ESTAN MOLT CANSATS FISICA I EMOCIONALMENT DESPRÈS DE TOT EL QUE HAN LLUITAT DURANT LA PENDEMIA SENSE ELS MITJANS SANITARIES QUE CALIEN. DR. JAUME PADRÓS. PRESIDENT COL.LEGI DE METGES DE BARCELONA

AVUI, DIMARTS 2 DE JUNY DE 2020, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

DAVANT DE LA FEBRA DE POSAR PISCINES A BALCONS O TERRASSES,ELS ARQUITECTES RECOMANEN NO OMPLIR DEL TOT LES PISCINES INFLABLES ALS BALCONS.AQUESTS ESPAIS NO ESTAN PENSATS PER SOPORTAR EL PES D'UNA PISCINA PLENA ,ENCARA QUE SIGUI PETITA.

PRECARIETAT LABORAL EN EL TELETREBALL DAVANT LA MANCA DE NORMATIVA LEGAL, UN FET QUE AFECTA SOBRE TOT A LES DONES.

MOLTES EMPRESES QUE NO FACILITEN MATERIAL ALS SEUS TREBALLADORS QUE ESTÀN A CASA.PARLEM AMB L'UGT. DE CATALUNYA.

CAMPANYA DE L'OCU PERQUÈ LES MÀSCARETES SIGUIN GRATUÏTES. COMPLIR AMB L'OBLIGACIÓ DE PORTAR-LES TÉ UN COST DE 110 EUROS AL MES PER A UNA FAMÍLIA I NO TOTES PODEN AFRONTAR LA DESPESA.

