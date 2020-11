HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 2-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS. LA VACUNA DESENVOLUPADA PEL DOCTOR JOAN PERE CARDONA,DE L HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL DE BADALONA,HA REBUT LLUM VERDA PER FER UN ASSAIG A ESCALA INTERNACIONAL.

ELS SINDICATS DEL MÓN SANITARI DENUNCIEN MANCA DE PERSONAL PER FER FRONT A LA SEGONA ONADA. DR PUIG SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA.SECRETARI GENERAL

POSADA A PUNT DE RADIADORS I CALEFACCIONS.QUE CAL FER ABANS DE POSAR'LOS EN FUNCIONAMENT.

PER QUÈ HI HA GENT QUE ESTÀ REBENT SMS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT? .PARLEM AMB LA GERENT D'INNOVACIÓ DEL CATSALUT

