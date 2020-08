HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 19-8-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 19 D'AGOST 2020.Dimecres

EL RISC DE REBROT CONTINUA ALT A CATALUNYA. ESPANYA PAÍS EUROPEU AMB MÉS CASOS DE COVID-19 PER POBLACIÓ EN LOS ÚLTIMS 14 DIES. L'OMS VINCULA L'ACTUAL PROPAGACIÓ DE LA COVID-19 A ASIMPTOMÀTICS D'ENTRE 20 I 40 ANYS . LA PRIMERA VACUNA CONTRA LA COVID-19 POT ESTAR DISPONIBLE AL DESEMBRE I COSTARÀ 120 EUROS.

DR. SALVADOR MACIP. Doctor en Genética Molecular i investigador de la Universidad de Leicester

METGES SENSE FRONTERES DEMANA MESURES URGENTS A LES RESIDÈNCIES D'AVIS PERQUÈ NO TORNI A PASSAR EL MATEIX A CAUSA DE LA PANDÈMIA.

GUIOMAR HERNÁNDEZ. METGE DE MSF I REFERENT MÈDIC DE LA RESPOSTA DE MSF EN RESIDÈNCIES A LA CATALUNYA CENTRAL.

FAMILIES I SINDICATS TEMEN REPUNT DE LA PANDÈMIA QUAN COMENCI EL CURS ESCOLAR .

MANEL PULIDO. SECRETARI GENERAL D'EDUACIÓ DE CCOO CATALUNYA

EL COST DEL LLOGUER PER ALS JOVES CATALANAS SUPERA ELS 1.100 EUROS PER PERSONA.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA.

MANUEL RAMOS DE LA ROSA. PTE. CJE

LA DEPRESSIÓ O L'ANSIETAT TAMBÈ PODEN SER SIMPTOMES DE LA COVID-19?

JULIA ACHILLI . PSICOLOGA CLÍNICA.

