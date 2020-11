HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 19-11-20

HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. Dijous 19-11-20

12.30h VACUNACIÓ ANTICOVID; S'HAURIA DE FER OBLIGATÒRIA ? VALENTÍN PINEDA, MEMBRE DEL COMITÈ DE VACUNES DE VACUNES DE LA GENERALITAT I ASESOR DEL GOVERN EN TEMA COVID.PRESIDENT DEL COL.LEGI DE PEDIATRIA

12.45h ELS COMERCIANTS NO PODEN MÈS. RECLAMEN TEST D'ANTÍGENTS MASSIUS PER EVITAR LA MORT D'EMPRESES.BARCELONA OBERTA I COMERTIA,S'OPOSA AL PLÀ DE DESESCALADA QUE PROPOSA SALUT I DEMANA TESTOS PER AVANÇAR LA REOBERTURA AMB SEGURETAT. JAVIER COTTET, VICEPRESIDENT DE BARCELONA OBERTA.

12.50h EL DEPARTAMET DE TREBALL ATURA TOTES LES AJUDES ALS PROFESSIONALS DE LA CULTURA AFECTATS PER LA CRISIS.EL 30% DELS ESCAPES ROOM HAN TANCAT I LA RESAT ESTÀ AL LÍMIT. PORTAVEU DEL SECTOR.

12.55 DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT MASCULINA. DR. GILBERTO CHECHILE. UROLEG.



