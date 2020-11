HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 18-11-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. EL DOCTOR EN BIOLOGÍA I CATEDRÀTIC DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT DE NAVARRA ,IGNACIO LÓPEZ-GOÑI, ÉS UN DELS COMUNICADORS MÉS CONEGUTS SOBRE LA COVID.ES VA FER VIRAL, AL FEBRER, SOBRE 10 NOTICIES POSITIVES DEL COVID. ACABA DE PUBLICAR "PREPARADOS PARA LA PRÓXIMA PANDEMIA"

12.45H ALGUNS CENTRES PRIVATS ESTAN FENT OFERTES ALS PROFESSIONALS SANITARIS PER RETENIR-LOS.ELS OFEREIXEN SOBRESOUS DE 2000 EUROS I MILLORES EN EL PAGAMENT D'HORES EXTRES. COM HO VEUEN DESDE SATSE ,SINDICAT D'INFERMERIA. DAVID CARBAJALES, MEMBRE DEL SINDICAT.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 18-11-20

13.10H COM FUNCIONARAN ELS TESTOS DE COVID QUE VENDRAN LES FARMÀCIES.SERÀN FÀCILS D'ACONSEGUIR?.

13.30H EL QUE S'HA DE TENIR EN COMPTE A L'HORA DE COMPRAR LOTERIA DE NADAL. VIGILA SI LA COMPARTEIXES I QUE FER SI ET TOCA. PARLEM AMB EL UNIC DESPATX D'ADVOCADS DEDICATS A LOTERIA.

13.50H MARTA GONZÁLEZ.”Com celebrar un Nadal diferent?

