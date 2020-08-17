HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 17-8-20

AVUI A HERRERA A COPE CAT I AND . DILLUNS 17-8-20
12.35 ENTREVISTA 1
TENEN CLAR ELS PARES DELS ALUMNES LES NORMES PER LA TORNADA A COLE EL 14 DE SETEMBRE?
JOSEP GONZÀLEZ- CAMBRAY . DIRECTOR GENERAL DE CENTRES PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D'EDUACIÓ.
12.45 ENTREVISTA 2
REFLEXIONS TRES ANYS DESPRÈS DE L'ATEMPTAT DE LA RAMBLA I DE CAMBRILS DES DE L'ASSOCACIÓ CATALANA DE VÍCTIMES D'ORGANITZACIONS TERRORISTES
JOSÉ VARGAS. PRESIDENT DE ACVOT
13.00 BOLETIN COPE
13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
13.05 PRESENTACIÓ
LOSADA : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES
13.15 ENTREVISTA 3
SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA DEMANA RECUPERAR L'ASSISTENCIA PRESENCIAL A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA, PERÒ CAL MÉS PERSONAL.
AVUI ,SEGONS EL DEPARTAMENT DE SALUT, JA REGISTRA 1200 CASOS DE COVID-19 .
DR. JOSEP MARIA PUIG . SECRETARI GENERAL DE METGES DE CATALUNYA . ( GRAVAT 11 MINUTS)
13.43 ENTREVISTA 5
QUI PAGA ELS DANYS D'UNA TEMPESTA D'ESTIU?
ENRIQUE GARCIA. PORTAVOZ DE OCU
13.50 ENTREVISTA 6
CUINA D'ESTIU
DAVID LIENAS . CUINER.
AVUI : BEGUDES D'ESTIU. PODEM FER ORXATA A CASA? L'orxata i el granissat de llimona és compatible? El gelat de vainilla i la taronja fan un bon duet? O com preparar una bona llimonada cassolana?
DAVID LIENAS, és xef, professor i assessor gastronòmic . Director de la pàgina web ENJOY COOKING BARCELONA
Si vols aprofitar l'estiu ara pot fer el curs de cuina professional que ofereix per a grup reduits de 8 persones .Més informació a ….www.enjoycookingbarcelona.