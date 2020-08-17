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Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

17-8-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 17-8-20

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HERRERA A COPE CAT I ANDBARCELONA

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AVUI A HERRERA A COPE CAT I AND . DILLUNS 17-8-20

12.35 ENTREVISTA 1

TENEN CLAR ELS PARES DELS ALUMNES LES NORMES PER LA TORNADA A COLE EL 14 DE SETEMBRE?

JOSEP GONZÀLEZ- CAMBRAY . DIRECTOR GENERAL DE CENTRES PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D'EDUACIÓ.

12.45 ENTREVISTA 2

REFLEXIONS TRES ANYS DESPRÈS DE L'ATEMPTAT DE LA RAMBLA I DE CAMBRILS DES DE L'ASSOCACIÓ CATALANA DE VÍCTIMES D'ORGANITZACIONS TERRORISTES

JOSÉ VARGAS. PRESIDENT DE ACVOT

13.00 BOLETIN COPE

13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

13.05 PRESENTACIÓ

LOSADA : TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

13.15 ENTREVISTA 3

SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA DEMANA RECUPERAR L'ASSISTENCIA PRESENCIAL A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA, PERÒ CAL MÉS PERSONAL.

AVUI ,SEGONS EL DEPARTAMENT DE SALUT, JA REGISTRA 1200 CASOS DE COVID-19 .

DR. JOSEP MARIA PUIG . SECRETARI GENERAL DE METGES DE CATALUNYA . ( GRAVAT 11 MINUTS)

13.43 ENTREVISTA 5

QUI PAGA ELS DANYS D'UNA TEMPESTA D'ESTIU?

ENRIQUE GARCIA. PORTAVOZ DE OCU

13.50 ENTREVISTA 6

CUINA D'ESTIU

DAVID LIENAS . CUINER.

AVUI : BEGUDES D'ESTIU. PODEM FER ORXATA A CASA? L'orxata i el granissat de llimona és compatible? El gelat de vainilla i la taronja fan un bon duet? O com preparar una bona llimonada cassolana?

DAVID LIENAS, és xef, professor i assessor gastronòmic . Director de la pàgina web ENJOY COOKING BARCELONA

Si vols aprofitar l'estiu ara pot fer el curs de cuina professional que ofereix per a grup reduits de 8 persones .Més informació a ….www.enjoycookingbarcelona.

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