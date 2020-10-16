COPE

Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    16-10-20

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 16-10-20

    Audio

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRABARCELONA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:54

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. DE 16 d'octubre 2020.

    DIVENDRES

    12.20 PRESENTACIÓ

    BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .

    AQUÍ ESTEM ,SOM LA TEVA COPE DE PROXIMITAT. COPE-CATALUNYA I ANDORRA .

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    12.25 CARLES LOSADA

    IÑIGO PALOMAR. Des de manifestació del sector de la restauració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona contra el tancament de bars i restaurants durant 15 dies.

    EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES. XARXES

    12.28 JOSÉ LUIS GIL ESPORTS

    12.33 ENTREVISTA 1

    ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS

    SÍMPTOMES QUE AUGMENTARIEN EL RISC DE MORT PER COVID, SEGONS UN ESTUDI CATALA.

    LA FEBRE, PNEUMÒNIA I DIFICULTATS RESPIRATORIES SÓN FACTORS DE RISC

    JORDI CAMPS. INVESTIGADOR PRINCIPAL DE L'ESTUDI DEL CENTRE DE RECERCA BIOMEDICA DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ROVIRA I VIRGILI I L'HOSPITAL SANT JOAN DE REUS. TAMBÈ PARTICIPA LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

    12.45 ENTREVISTA 2

    L'ADDICCIÓ A LES COMPRES COMPULSIVES CREIX UN 20% PEL COMERÇ ON LINE DURANT LA PANDÈMIA.

    FRANCESC PERANDREU . PRESIDENT ASSOCIACIÓ CATALANA D'ADICCIONS.

    13.00 BOLETIN COPE

    13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA

    13.05 PRESENTACIÓ

    TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES

    13.15 ENTREVISTA 3

    DEL CAMP AL BANC D'ALIMENTS

    ELS ESPIGOLADORS QUE SALVEN LA COLLITA QUE NO ES POT VENDRE.

    AHIR VA SER EL DIA MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ.

    RAMÓN SARROCA. PRESIDENT DE

    FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA.

    13.30 ENTREVISTA

    CARLOS LATRE presenta ONEMAN SHO

    13.40 ENTREVISTA

    DIA MUNDIAL DEL PA.

    ANTONI FIGUERA . PRESIDENT DEL CONSELL REGULAR PA DE PAGES CATALÀ.

    13.45 ENTREVISTA 5

    LA PEGATINA . ADRIÀ SALAS .

    AVUI EL SEU ÚLTIM DISC :

    “DARLE LA VUELTA”

    13. 55 ENTREVISTA 6

    DAVID LIENAS xef, professor i assessor gastronòmic . Director de L'ESCOLA DE CUINA: ENJOY COOKING BARCELONA

    Tema: TRUITA DE PA AMB TOMAQUET

    Radio en directo COPE
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