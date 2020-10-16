HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 16-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. DE 16 d'octubre 2020.
DIVENDRES
12.20 PRESENTACIÓ
BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .
AQUÍ ESTEM ,SOM LA TEVA COPE DE PROXIMITAT. COPE-CATALUNYA I ANDORRA .
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12.25 CARLES LOSADA
IÑIGO PALOMAR. Des de manifestació del sector de la restauració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona contra el tancament de bars i restaurants durant 15 dies.
EL TEMPS. EL TRÀSIT .LES NOTICIES. XARXES
12.28 JOSÉ LUIS GIL ESPORTS
12.33 ENTREVISTA 1
ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS
SÍMPTOMES QUE AUGMENTARIEN EL RISC DE MORT PER COVID, SEGONS UN ESTUDI CATALA.
LA FEBRE, PNEUMÒNIA I DIFICULTATS RESPIRATORIES SÓN FACTORS DE RISC
JORDI CAMPS. INVESTIGADOR PRINCIPAL DE L'ESTUDI DEL CENTRE DE RECERCA BIOMEDICA DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ROVIRA I VIRGILI I L'HOSPITAL SANT JOAN DE REUS. TAMBÈ PARTICIPA LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
12.45 ENTREVISTA 2
L'ADDICCIÓ A LES COMPRES COMPULSIVES CREIX UN 20% PEL COMERÇ ON LINE DURANT LA PANDÈMIA.
FRANCESC PERANDREU . PRESIDENT ASSOCIACIÓ CATALANA D'ADICCIONS.
13.00 BOLETIN COPE
13.05 MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA
13.05 PRESENTACIÓ
TEMPS, TRÀNSIT, NOTICIES
13.15 ENTREVISTA 3
DEL CAMP AL BANC D'ALIMENTS
ELS ESPIGOLADORS QUE SALVEN LA COLLITA QUE NO ES POT VENDRE.
AHIR VA SER EL DIA MUNDIAL DE L'ALIMENTACIÓ.
RAMÓN SARROCA. PRESIDENT DE
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA.
13.30 ENTREVISTA
CARLOS LATRE presenta ONEMAN SHO
13.40 ENTREVISTA
DIA MUNDIAL DEL PA.
ANTONI FIGUERA . PRESIDENT DEL CONSELL REGULAR PA DE PAGES CATALÀ.
13.45 ENTREVISTA 5
LA PEGATINA . ADRIÀ SALAS .
AVUI EL SEU ÚLTIM DISC :
“DARLE LA VUELTA”
13. 55 ENTREVISTA 6
DAVID LIENAS xef, professor i assessor gastronòmic . Director de L'ESCOLA DE CUINA: ENJOY COOKING BARCELONA
Tema: TRUITA DE PA AMB TOMAQUET