HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 15-6-20

HERRERA A COEP CATALUNYA I ANDORRA

DILLUNS 15 DE JUNY DE 2020

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS

L' HOSPITAL CLÍNIC FA SERVIR LA IMMUNOTERÀPIA PER CURAR EL CORONAVIRUS

PRIMER DIA SENSE CASOS NOUS DE LA COVID-19 AL CLÍNIC

DR. MANUEL JUAN .CAP de secció d' Inmunología del Centre Diagnòstic Biomèdic -Hospital Clínic

POT NEGARSE UN TREBALLADOR A UN TEST DE DETECCIÓ DE LA COVID-19 PER PART DE L'EMPRESA?

JOSÉ MANUEL GÓMEZ-COBO SOCIO DESPACHO ABOGADOS CREMADES Y CALVO SOTELO

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA ,15-6-20

AUGMENTEN LES VISITES A URGÈNCIES PER CREMADES DE SOLDR. JOAN FERRANDO. DERMATÓLEG I PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ENQUESTA SOBRE L'IMPACTE DE LA COVID-19 EN PIMES I AUTÒNOMS

ELENA DE LA CAMPA . DIRECTORA DE RELACIONS LABORALS DE PIMEC .

EL TAXISTES TEMEN UNA SOFREOFERTA DE COTXES LÇ ENDEMÀ DE L'ESTAT D'ALARMA .

TITO ALVAREZ . PORTAVEU ELITE SINDICATO DEL TAXI

