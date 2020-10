HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 15-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA.

15 d'octubre 2020. Dijous

12.33 ENTREVISTA 1

ÚLTIMA HORA DEL COVID AMB LA VIRÓLOGA DEL IRSI-CAIXA DOCTORA/INVESTIGADORA

DRA. NÚRIA IZQUIERDO.

12.43 ENTREVISTA 2

S'ANUL.LA LA VAGA DE METGES DE PRIMARIA PER L'AUGMENT DE CASOS.

DRA ELENA BARTOLOZZI .

SECRETARIA DEL SECTOR DE PRIMARIA DE L'ICS DE METGES DE CATALUNYA I MEMBRE DEL COMITÉ DE VAGA.

12.50 ENTREVISTA 3

FECASARM ( Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals) RECORRERÀ CONTRA EL TANCAMENT DE BARS I RESTAURANTS.

Joaquim BOADAS.Secretari General de FECASARM

