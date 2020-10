HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 13-10-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIMARTS 13 D'OCTUBRE DE 2020

IMPACTE DE LA COVID SOBRE EL METGES

ANTONI CALVO .DIRECTOR FUNDACIÓ GALATEA

AQUEST DIMARTS ENTRA EN FUNCIONAMENT LA LLEI DE TELETREBALL

CRISTINA TORRE. SECRETARIA D'ACCIÓ SINDICAL CCOO CAT

MIGDIA COPE CAT I ANDORRA 13-10-20

ELS GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA RECLAMEN QUE TOTES LES ADMINSITRACIONS FACIN ATENCIÓ PRESENCIAL

CONCHA FORTEZA. GESTORS DE CATALUNYA

EL GRAN RECAPTE 20 I 21 DE NOVEMBRE SERÀ TELEMàtic

LLUIS FATJO . DIRECTOR BANC D'ALIMENTS BARCELONA.

