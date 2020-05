HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 13-5-20

AVUI , 13 DE MAIG DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA :

PER QUÈ NO HAS DE PORTAR GUANTS PER ANAR PEL CARRER I DE FORMA GENERALITZADA?

ELS EXPERTS I EL MINISTERI DE SANITAT ALERTEN QUE PORTAR GUANTS CONSTANTMENT NO ÉS EFICAÇ CONTRA EL CORONAVIRUS I FINS I TOT POT SER CONTRAPRODUENT.

PERE JOAN CARDONA METGE, Especialista en microbiologia i parasitologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol

LES FARMÀCIES DISPENSEN DUES MASCARETES SETMANALS PER USUARI .

ÉS PODEN RECOLLIR PRESENTAN LA TARGETA SANITÀRIA DESPRÈS QUE HAGIN PASSAT 7 DIES DE LA RECOLLIDA ANTERIOR.

JOAN CALDUCH . TRESORER DEL COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA,MEMBRE DEL CONSELL DE COL.LEGITS DE FARMACÈUTICS

AVUI A MIGDIA COPE-CATALUNYA I ANDORRA :

ANALITZAR L'AIGUA DELS CLAVEGUERES PER SABER ON APAREIXERAN NOUS CASOS DE COVID 19

EL “PROJECTE DETECCIÓ DEL CORONAVIRUS EN AIGÜES RESIDUALS” PERMETRÀ DETECTAR LA PRESÈNCIA DEL COVID-19 AL MOMENT PER A ACTUAR AMB MAJOR RAPIDESA.

JAIME BARBA DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ DISRUPTIVA DE LABORATORI GLOBAL OMNIUM D'AIGUES DE CATALUNYA.

PROHIBIDES LES REBAIXES 2020 A LA BOTIGA FÍSICA DURANT LA FASE 1.

BARCELONA COMERÇ I COMERTIA DENUNCIAN EL GREUGE COMPARATIU D'AQUESTA MESURA AMB ELS GRANS PLATAFORMES DE VENDA PER INTERNET.

PROSPER PUIG VICEPRESIDENT DE LA FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ

L'HORA DEL PATÍ ESCOLES ABAD OLIBA

JORDI CABANES.DIRECTOR ESCOLA ABAT OLIBA CEU SPINOLA

RAÚL ADAMES. DIRECTOR ESCOLA ABAT OLIVA CEU LORETO

TEMES : Com podem fer la preinscripció en les escoles Abat Oliba des del confinament?

Qui no pugui fer la preinscripció de forma telemàtica por anar a l'escola?

Quines mesures de seguretat han aplicat les escoles davant el covid-19 i en concret les escoles Abat Oliba?

Cal recordar les dades de la preincripció del curs 2020-2021:

13 al 22 de maig:educació infantil, primaria i ESO

2 al 8 de juny : grau mitjà de FP

10 al 17 de juny: cicles superiors FP

Selectivitat quan, on i com?

Com serà el próxim curs escolar?

COM HA REBUT EL SECTOR TURÍSTIC LA QUARENTENA OBLIGATORIA DE 14 DIES ALS VISITANTS QUE ARRIBIN A ESPANYA?

UNA VINTENA D'AGÈNCIES DE VIATGES DE TOTA ESPAÑA S'UNEIXEN PER FER FRONT A LA CRISI DEL CORONAVIRUS.

LA PLATAFORMA # LOCOSPORVIAJAR RECLAMA AJUDES CONCRETES I URGENTS PER EVITAR LA DESTRUCCIÓ DEL SECTOR.

MARTÍ SERRATE. PRESIDENT D'ACAVE

ELS BARRIS DE BARCELONA S'ORGANITZEN PER ABASTIR-SE DE MATERIAL ESCOLAR.

GOTIC,RAVAL I POBLE SEC HAN ENGEGAT CAMPANYES PER REPARTIR LLIBRES,CONTES I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS.

MÓNICA GARRIGÓ. MEMBRE XARXA DE SUPORT EDUCATIU DE CIUTAT VELLA