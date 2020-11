HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 13-11-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE DE 2020

ÚLTIMA HORA COVID. DR. SUSANA OTERO DEL SERVEI D'EPIDEMIOLOGIA DE L'HOSPITAL VALL HEBRON.

ESPANYA EXIGIRÀ A partir del 23 DE NOVEMBRE, UNA PCR NEGATIVA Als VIATGERS QUE PROCEDEIXIN DE PAISES DE RISC.PROVA REALITZADA EN LES 72 HORES PRÈVIES A l'ARRIBADA. MARTÍ SERRATE PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE VIATGES DE CATALUNYA

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 13-11-20

CANVIS EN LA LLEI DE TRÀNSIT. NOVES SANCIONS ,PATINETS,PUNTS,TLF MÒBIL. JULI GENDRAU ,DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT.

CINC CANVIS EN LA MANERA DE COMUNICAR-NOS QUE HA PROVOCAT LA COVID-19, AMB L'ÚS DE LES MÀSCARES.BELEN ARCONES,DIRECTORA GENERAL DE IMF,INSTITUCIÓ ACADÈMICA.

DAVID LIENAS,XEF. RECEPTA CAP DE SETMANA

