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Herrera a Cope Catalunya i Andorra

11-6-20

HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 11-6-20

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BARCELONAHERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

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HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 11 DE JUNY 2020.

BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .

AMICS I AMIGUES, AVUI VULL COMENÇAR EL PROGRAMA DONANT LES GRÀCIES A UNA PERSONA QUE HA MORT ALS 78 ANYS. ROSA MARIA SARDÀ.

A LA SARDÀ, A LA ROSA, LI VULL DONAR LES GRÀCIES PERQUÈ AMB AMB 28 ANYS, VAIG TENIR LA SORT I L'OPORTUNITAT DE TREBALLAR AL SEU COSTAT I APENDRE MOLTISSIM.

ERAN ELS ANYS 80. ERA 1987 . A TELEVISIÓ ESPANYOLA I AL COSTAT DE LA SARDÀ VAIG FORMA PART DE L'EQUIP DEL INOBLIDABLE PROGRAMA “AHI TE QUIERO VER” .

SENSE TELEVISIONS PRIVADES, ENCARA, CADA SETMANA FEIEM UN PROGRAMA QUE MIRAVEN 14 MILIONS D'ESPECTADORS.

LA ROSA, LA SARDÀ, BAIXAVA CADA SETMANA PER UNA ESCALA ESPECTACULAR I ABANS D' ARRIBAR AL PRIMER ESCLAÓ JA S'HAVIA GUANYAT A TOTS ELS ESPECTADORS DE LA PRIMERA CADENA DE TELEVISIÓ ESPANYOLA.

HUMOR, ENTREVISTES AMB CONVIDATS MARAVELLOSOS COM CAMILO JOSE CELA, LINA MORGAN, VITORRIO GASMAN O PASCUAL MARAGALL O PERSONANTGES QUE MAI OBLIDAREM , COM L'HONORATO …

ROSA MARIA SARDÀ HA TANCAT ELS ULLS, AQUELLS ULLS VIUS PLENS DE VITALITAT QUE VAN APORTAR AL TEATRE, AL CINEMA O A L TELEVISIÓ UNA FORMA ÚNICA, LLIURE , ATREVIDA I INCONFUSIBLE D'ACTUAR.

CINCUANTA ANYS SOBRE UN ESCENARI D'UNA GRAN ACTRIU QUE VAIG CONEIXER BEN APROP I MAI OBLIDARÈ PER LA SEVA AFECTIVITAT, EL SEU CARINYO I LA SEVA ESTIMA . ADEU ROSA I GRACIES.

12.37 ENTREVISTA 1

ÚLTIMA HORA DEL CORONAVIRUS.

EL 99 PER CENT DELS INFANTS AMB LA COVID-19 SÓN ASIMPTOMÀTICS, SEGONS UN ESTUDI DE L'HOSPITAL DE SANT JOAN DE DEU

DR. JUANJO GARCÍA. CAP DE PEDIATRIA DE SANT JOAN DE DEU. ( GRAVAT 8' 41”)

12.45 ENTREVISTA 2

Campanya "Càritas, a només 2 metres de tu" per a explicar la labor que l'entitat ha estat duent a terme en aquests últims mesos, especialment durs per la COVID-19.

FRANCESC ROIG .President Cáritas Catalunya

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