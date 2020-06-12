HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 11-6-20

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11-6-20
BARCELONAHERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 12:12
HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA. 11 DE JUNY 2020.
BON DIA. LES 12 I 20 MINUTS .
AMICS I AMIGUES, AVUI VULL COMENÇAR EL PROGRAMA DONANT LES GRÀCIES A UNA PERSONA QUE HA MORT ALS 78 ANYS. ROSA MARIA SARDÀ.
A LA SARDÀ, A LA ROSA, LI VULL DONAR LES GRÀCIES PERQUÈ AMB AMB 28 ANYS, VAIG TENIR LA SORT I L'OPORTUNITAT DE TREBALLAR AL SEU COSTAT I APENDRE MOLTISSIM.
ERAN ELS ANYS 80. ERA 1987 . A TELEVISIÓ ESPANYOLA I AL COSTAT DE LA SARDÀ VAIG FORMA PART DE L'EQUIP DEL INOBLIDABLE PROGRAMA “AHI TE QUIERO VER” .
SENSE TELEVISIONS PRIVADES, ENCARA, CADA SETMANA FEIEM UN PROGRAMA QUE MIRAVEN 14 MILIONS D'ESPECTADORS.
LA ROSA, LA SARDÀ, BAIXAVA CADA SETMANA PER UNA ESCALA ESPECTACULAR I ABANS D' ARRIBAR AL PRIMER ESCLAÓ JA S'HAVIA GUANYAT A TOTS ELS ESPECTADORS DE LA PRIMERA CADENA DE TELEVISIÓ ESPANYOLA.
HUMOR, ENTREVISTES AMB CONVIDATS MARAVELLOSOS COM CAMILO JOSE CELA, LINA MORGAN, VITORRIO GASMAN O PASCUAL MARAGALL O PERSONANTGES QUE MAI OBLIDAREM , COM L'HONORATO …
ROSA MARIA SARDÀ HA TANCAT ELS ULLS, AQUELLS ULLS VIUS PLENS DE VITALITAT QUE VAN APORTAR AL TEATRE, AL CINEMA O A L TELEVISIÓ UNA FORMA ÚNICA, LLIURE , ATREVIDA I INCONFUSIBLE D'ACTUAR.
CINCUANTA ANYS SOBRE UN ESCENARI D'UNA GRAN ACTRIU QUE VAIG CONEIXER BEN APROP I MAI OBLIDARÈ PER LA SEVA AFECTIVITAT, EL SEU CARINYO I LA SEVA ESTIMA . ADEU ROSA I GRACIES.
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