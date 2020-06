HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 10-6-20

AVUI, DIMECRES 10 DE JUNY DE 2020, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS.

AMB LA DOCTORA I INVESTIGADORA NATALIA RODRÍGUEZ, METGE DE SALUT INTERNACIONAL D' IS GLOBAL PARLEM DEL DECRET APROVAT PEL GOVERN ESPANYOL SOBRE LA NOVA NORMALITAT.

ES POSSIBLE PARLAR I EXPRESSAR SENTIMENTS AMB LA MASCARETA POSADA? CONSELLS PER ENTENDRE I TRANSMETRE EMOCIONS AMB LA TERESA BARÓ. EXPERTA EN COMUNICACIÓ NO VERBAL

AVUI A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

BARCELONA INSTAL.LA SENSORS PER CONTROLAR L AFORAMENT A LES PLATGES. L'IDEA ES EVITAR AGLOMERACIONS A LA SORRA.

TOTHOM PARLA DEL RECONEIXEMENT ALS TREBALLADORS SANITARIS, PERÒ ALGÚ S'ENRECORDA DELS TREBALLADORS DE LA NETEJA DELS HOSPITALS I CENTRES SANITARIS QUE HAN ESTAT I ESN A PRIMERA LINEA DE LA PANDEMIA?

LES FIRES D'ATRACCIONS RECLAMEN PODER REOBRIR AL JULIOL. ELS FIRAIRES FAN EL 90% DE LA CAIXA ANUAL ENTRE EL JUNY I EL SETEMBRE,QUAN ES CELEBREN LES LES FESTES MAJORS. HI HA 5000 FAMILES DE FIRAIRES AFECTADES PER L'ATURADA DE LA COVID 19.

