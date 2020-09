HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 1-9-20

HERRERA A COPE CATALUNYA i ANDORRA. 1 Setembre 2020.Dimarts

ELS NENS AMB COVID 19 CONTAGIEN POC LA MALALTIA EN EL NUCLI FAMILIAR

DR. PERE SOLER CAL DE LA UNITAT DE PATOLOGIA INFECCIOSA I IMUNODEFICIENCIES DE VALL D'HEBRON

ELS VEÏNS DEL RAVAL DE BARCELONA DENUNCIEN QUE ELS NARCOPISOS S'HAN TRIPLICAT DES DE GENER D'AQUEST ANY.

JOAN VEÏ DEL RAVAL SUD .

LA FACTURA DE LA LLUM PORTA QUATRE MESOS SEGUITS PUJANT , A L'AGOST UN 4,5 %

ENRIQUE GARCIA . PORTAVOZ OCU.

GAIRABÈ UN 70 PER CENT DELS PACIENTS AMB PARKINSON VAN EXPERIMENTAR UN EMPITJORAMENT DURANT LA PANDÈMIA

DR. DIEGO SANTOS .NEURÓLOGO Y PORTAVOZ DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA .

LA NOMOFOBIA, LA NOVA DEPENDENCIA DEL TELÈFON MÓBIL.PROVOCA PROBLEMES PSICOCOPATOLOGICS GREUS.

JULIA ACHILLI .PSICÓLOGA CLÍNICA

