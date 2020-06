HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 1-6-20

AVUI, DILLUNS DE PASCUA DE PENTECOSTES,1 de juny de 2020. O la Pasqua Granada, festivitat també coneguda com Segona Pasqua, i que ocorre 50 dies després del Diumenge de Resurrecció o que és el mateix, 49 jornades després del dilluns de Pasqua.

DIADA FESTIVA A 150 MUNICIPIS DE CATALUNYA. ENTRE ELLS BARCELONA, GIRONA, L' HOSPITALET , BADALONA, MATARÓ I VIC.

DONCS AVUI, DILLUNS DE PASQUA GRANADA, A HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA:

L'HOSPITAL DE SANT PAU PODRIA PREDIR QUINS PACIENTS AMB CORONAVIRUS TINDRAN UNA TROMBOSI.UN ESTUDI HA MOSTRAT QUE TRES DE CADA 10 VÍCTIMES PER COVID HAN MORT PER AQUESTA COMPLICACIÓ. PARLEM AMB EL DOCTOR JOSÉ MANUEL SORIA.

AVUI BARCELONA JA NO ÉS UNA CIUTAT CONFINADA PER CULPA DE LA COVID-19 . AQUEST DILLUNS HA ARRIBAT LA UNIFICACIÓ DE L ÀREA SANITARIA DE BARCELONA AMB LA METROPOLITANA NORD I SUD.PARLEM AMB LA TINENT D'ALCALDIA DE BARCELONA JANET SANZ DEL CANVIS DE MOBILITAT MENTRE DURI LA DESESCALADA.

A PARTIR DE LES 13.00 HORES I FINS LES 14.00, A MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA:

LES RESIDENCIES PER A GENT GRAN A CATALUNYA HAN ESTAT EL FOCUS PRINCIPAL DE MORTS DURANT LA PANDÈMIA, MALGRAT AIXÒ, ARA SÓN MILERS LES DEMANDES DE NOVES PLACES.

UN EMPRESARI DE TARRAGONA HA CREAT LA PRIMERA MASCARETA SENSE GOMES. ES ADHESIVA I EVITA LES IRRITACIONS FACIALS.

PER ACABAR UN LLIBRE . EL PREMI EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL 2020 . EL GUANYADOR DAVID NEL.LO I EL LLIBRE PREMIAT “LA CRÓNICA DE L'iu ESKAR”. UN LLIBRE PER NENS QUE CONVIDAR A REFLEXIONAR SOBRE EL RACISME.

